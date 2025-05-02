Трамп объявил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в Первой мировой войне
- Азия и мир, общество
- 13:37, 02 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.
«Многие из наших союзников и друзей празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День Победы в Первой мировой войне.
Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, смелости или военному мастерству, но мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы собираемся снова начать праздновать наши победы!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
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