В Узбекистане водитель Damas перевозил более 30 детей

CentralAsia (UZ) - В городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана сотрудники УБДД остановили минивен Damas, в котором перевозили 32 воспитанников частного детского сада. Об этом сообщила пресс-служба СБДД республики.

Вместе с водителем и женщиной на переднем сиденье в салоне находилось 34 человека.

Машину с сопровождением вернули в детсад, после чего она была помещена на штрафстоянку

УБДД направило предписание в областное управление дошкольного и школьного образования о недопустимости перевозки детей в не приспособленном для этого транспорте.

Перевозка большого количества детей в Damas — распространённое явление для регионов Узбекистана. Аналогичный случай произошёл в Андижанской области осенью 2024 года: водитель также вёз 32 воспитанников детсада. На прошлой неделе сообщалось о том, что в Касансайском районе Наманганской области водитель Damas вёз в детсад 25 детей.