В Подмосковье из-за снегопада без электроэнергии остались 26 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области серьезные перебои с электроснабжением.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, ночью 2 мая из-за наледи на проводах и падения деревьев были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло около 26 тыс. жителей.

Наибольшие последствия непогоды наблюдаются в северных и северо-западных округах региона, особенно в Талдоме, Дмитрове и Сергиевом Посаде. В Дмитровском округе без света остались жители 47 населенных пунктов, отключена 21 котельная. В Сергиевом Посаде обесточены 46 населенных пунктов и 11 котельных.

Из-за непогоды на Рижском и Савеловском направлениях Московской железной дороги задерживаются электрички. Для пассажиров запущены компенсационные автобусы. Более 200 аварийных бригад, включая работников коммунальных служб и МЧС РФ, занимаются устранением последствий стихии, а также расчисткой автодорог и путей.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на 2 мая. Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за последние 36 часов выпало 70% от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ образовался снежный покров в 7 см, в Тушино — 2 см, МГУ — 10 см. В некоторых районах Подмосковья, особенно на севере, образовались сугробы до 15 см.