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Нетаньяху: Армия Израиля атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске
Продолжение: Израиль нанес удары по СирииПредыстория: В Сирии в ходе столкновений между друзами и проправительственными силами погибли 14 человек

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны атаковала цель рядом с президентским дворцом Ахмада аш-Шараа в сирийском Дамаске, сообщает The Times of Israel.

«Это четкий сигнал для сирийского режима. Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов»,— приводит слова премьер-министра издание.

1 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что государство ответит силой, если новые власти не смогут предотвратить атаки на общину друзов в Сирии. По его словам, 30 апреля, после нападений на друзов в Сирии, он и премьер-министр приказали Армии обороны Израиля нанести предупредительные удары по экстремистам.

 

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