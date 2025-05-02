Нетаньяху: Армия Израиля атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны атаковала цель рядом с президентским дворцом Ахмада аш-Шараа в сирийском Дамаске, сообщает The Times of Israel.

«Это четкий сигнал для сирийского режима. Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов»,— приводит слова премьер-министра издание.

1 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что государство ответит силой, если новые власти не смогут предотвратить атаки на общину друзов в Сирии. По его словам, 30 апреля, после нападений на друзов в Сирии, он и премьер-министр приказали Армии обороны Израиля нанести предупредительные удары по экстремистам.