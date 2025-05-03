Рядом с Солнечной системой нашли гигантское молекулярное облако

Приблизительное местоположение молекулярного облака Эос, показанное на модели Местного пузыря

CentralAsia (CA) - Астрономы обнаружили вблизи Солнечной системы огромное молекулярное облако, которое ранее считалось пустым участком космоса. Его открытие меняет представление о ближайшем окружении Земли и даёт редкий шанс заглянуть в самые ранние стадии формирования звёзд и планет. Международная команда астрофизиков под руководством Блэксли Буркхарт из Ратгерского университета опубликовала результаты своего исследования на сайте Arxive.org.

Облако, получившее название «Эос» в честь древнегреческой богини зари, расположено всего в 300 световых годах от Земли. Оно состоит в основном из молекулярного водорода и имеет массу, в тысячи раз превышающую массу Солнца. Размеры облака так велики, что на ночном небе оно занимало бы площадь, равную примерно сорока Лунам. Его форма напоминает серп, а само облако находится на краю Местного пузыря – области разрежённого горячего газа, в которой расположена и наша Солнечная система.

Молекулярные облака – это плотные скопления газа и пыли в глубинах космоса. При экстремально низких температурах и высокой плотности именно в таких «тучах» рождаются новые звёзды и планеты. Основным компонентом молекулярных облаков является водород, который практически не излучает в диапазонах, доступных большинству телескопов. Поэтому долгое время учёные искали такие структуры по косвенным признакам – например, по следам угарного газа (CO), который часто сопутствует водороду. Однако Эос почти не содержит CO, поэтому долгое время оставался невидимым.

Обнаружить облако удалось благодаря новому методу – учёные зафиксировали его свечение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне, что стало возможным благодаря молекулам водорода. Это стало возможным благодаря спектрографу FIMS-SPEAR на борту южнокорейского спутника STSAT-1. Прибор работает как призма: он раскладывает ультрафиолетовое излучение на разные длины волн. Каждая молекула оставляет свой характерный «световой след», по которому её можно узнать. Именно так учёные заметили свечение молекул водорода и смогли обнаружить облако, которое буквально засветилось в темноте.

Открытие Эоса имеет огромное значение для науки. Оно даёт возможность впервые заглянуть в начальные этапы звёздообразования – процесс, который до сих пор оставался вне поля зрения учёных. Ранее исследователям удавалось видеть только уже сформированные звёздные системы, но теперь появилась реальная возможность наблюдать, как звёзды только начинают своё рождение.

Кроме того, находка меняет представление о структуре околосолнечного пространства. До сих пор считалось, что в пределах нескольких сотен световых лет вокруг Солнца преобладает разрежённая среда, известная как Локальный пузырь. Теперь же обнаружение Эоса показывает, что даже в этой «пустоте» могут скрываться массивные скопления газа, ранее остававшиеся незамеченными.

Обнаружение Эоса также помогает глубже понять историю Локального пузыря. Считается, что он образовался после серии взрывов сверхновых. Эос может быть уцелевшим фрагментом древней межзвёздной среды, который удалось сохранить. Моделирование показало, что облако Эос будет существовать недолго по космическим меркам: под действием ультрафиолетового излучения оно рассеется примерно через 5,7-6 млн лет.