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У южного побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 7,4, объявлена угроза цунами

CentralAsia (CA) -  В 09:58 2 мая у южного побережья Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщает BBC.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 219 км от Ушуайи (Аргентина) — самого южного города мира.

Землетрясение произошло на небольшой глубине 10 км, сообщила Геологическая служба США. Сообщений о повреждениях или травмах не поступало.

Прибрежные районы Чили и Аргентины были эвакуированы после того, как чилийские власти объявили предупреждение о цунами после землетрясения.

По данным чилийского агентства по чрезвычайным ситуациям, более 1700 человек перебрались в более возвышенные места в малонаселенном районе, в том числе 1000 из города Пуэрто-Уильямс и 500 из Пуэрто-Наталес.

Агентство объявило наивысший уровень тревоги в случае стихийных бедствий, что означает, что все ресурсы могут быть мобилизованы для реагирования.

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