На западе и юге Казахстана ожидается пыльная буря

CentralAsia (KZ) - В начале мая на территории Казахстана из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью осадки в виде дождя и снега.

Как сообщает Казгидромет, на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег).

На юге Казахстана ожидается погода без осадков. На северо-западе, севере, в центре, юго-востоке Казахстана днем ожидается град. На западе, юге республики ожидается пыльная буря. По республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

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