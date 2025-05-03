В Румынии пройдут повторные выборы президента

CentralAsia (CA) - В Румынии в воскресенье, 4 мая, состоятся повторные президентские выборы.

Как сообщает euronews, на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, фаворит этих выборов ультраправый кандидат Джордже Симион, лидер оппозиционного «Альянса за объединение румын».

Его главными конкурентами считаются три сильных румынских политика: мэр Бухареста Никушор Дан, единый кандидат от правительственной коалиции Крин Антонеску и бывший премьер-министр страны Виктор Понта.

Неплохие шансы и у лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони.

Почти 40% румынских избирателей ещё не определились, за кого голосовать на президентских выборах.

Граждане Румынии должны были избрать нового главу государства в конце прошлого года. Однако Конституционный суд отменил результаты выборов, поскольку возникли подозрения в иностранном вмешательстве в избирательный процесс, а победившему в первом туре Кэлину Джорджеску запретил баллотироваться.

Позже высший совет безопасности Румынии рассекретил документы, свидетельствующие о том, что в период выборов страна подвергалась «агрессивным гибридным российским атакам».