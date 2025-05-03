США отменили безвизовый режим с Румынией

CentralAsia (CA) - США отменили безвизовый режим с Румынией, сообщает пресс-служба Министерства внутренней безопасности страны.

В сообщении говорится, что несмотря на проблемы безопасности, администрация Байдена 9 января 2025 года обозначила Румынию как страну безвизового въезда.

25 марта 2025 года СШИ приостановили реализацию программы безвизового въезда, чтобы провести проверку статуса Румынии. Проверка была завершена, и статус Румынии был отменен.

В будущем Румыния может быть повторно рассмотрена для включения в программу безвизового въезда, если будет соответствовать установленным законом критериям.