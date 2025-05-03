Администрация Трампа решила сократить расходы Госдепа и USAID на $2,5 млрд

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа представила проект федерального бюджета на 2026 финансовый год с предложением сократить расходы на деятельность Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) на $2,46 млрд.

Как пишет «Коммерсант», общее финансирование, направленное на внешнеполитические цели, планируется сократить на 83,7% по сравнению с 2025 годом — до $9,6 млрд.

Отчисления для Минобразования планируется сократить на $4 млрд, для Агентства кибербезопасности США — на $491 млн, необоронные расходы Пентагона — на $163 млрд (22,6%), сосредоточив финансирование на ключевых задачах национальной безопасности.

При этом администрация президента США намерена выделить рекордные $44 млрд на депортацию нелегальных мигрантов и сократить финансирование программ, связанных с переселением мигрантов и беженцев, на $3,5 млрд.