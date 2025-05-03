На религиозном шествии в Индии 6 человек погибли из-за давки

CentralAsia (CA) - На религиозном шествии в Индии по меньшей мере 6 человек погибли и более 50 пострадали из-за давки.

Как пишет NDTV, инцидент произошел в храме Шри Деви Лайрай — примерно в 40 километрах от столицы штата Панаджи — когда во время большого религиозного собрания распространилась паника, вызвав внезапный натиск среди тысяч верующих.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы для лечения.

Власти пока не подтвердили точную причину давки, но предварительные отчеты предполагают, что она произошла из-за переполненности и отсутствия мер по контролю за толпой.

Lairai Devi jatra празднуется каждый год в деревне Ширгаон на севере Гоа. Он посвящен богине Lairai, которая, как полагают, является воплощением богини Парвати и одной из семи сестринских божеств в фольклоре Гоа.

Ежегодный фестиваль посещают тысячи верующих из Гоа, Махараштры и Карнатаки.