На религиозном шествии в Индии 6 человек погибли из-за давки

- Азия и мир, происшествия
- 11:56, 03 мая 2025
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CentralAsia (CA) - На религиозном шествии в Индии по меньшей мере 6 человек погибли и более 50 пострадали из-за давки.
Как пишет NDTV, инцидент произошел в храме Шри Деви Лайрай — примерно в 40 километрах от столицы штата Панаджи — когда во время большого религиозного собрания распространилась паника, вызвав внезапный натиск среди тысяч верующих.
Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы для лечения.
Власти пока не подтвердили точную причину давки, но предварительные отчеты предполагают, что она произошла из-за переполненности и отсутствия мер по контролю за толпой.
Lairai Devi jatra празднуется каждый год в деревне Ширгаон на севере Гоа. Он посвящен богине Lairai, которая, как полагают, является воплощением богини Парвати и одной из семи сестринских божеств в фольклоре Гоа.
Ежегодный фестиваль посещают тысячи верующих из Гоа, Махараштры и Карнатаки.