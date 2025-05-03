+43 и выше. В регионах Туркменистана побит температурный рекорд

CentralAsia (TM) - 26-27 апреля сразу в трех регионах Туркменистана были побиты рекорды максимальной температуры апреля: в Ашхабаде, Серахсе, Байрамали, Серхетабаде и других городах прежде никогда не наблюдалось показателей до +43 градусов и выше, сообщает Turkmen News.

В некоторых городах, например, Байрамали, побит рекорд, который удерживался 135 лет.

На востоке и юго-востоке страны волна жары продержится, по предварительным прогнозам, до 7-8 мая.

Метеорологи предсказывают тяжелые последствия такой погоды для сельскохозяйственного года. Ситуация усугубляется тем, что нынешняя аномальная жара представляет собой не кратковременный, а многократный и продолжительный вынос жарких воздушных масс. Вкупе с засухой он крайне негативно воздействует как на экосистемы и аграрный сектор, так и на инфраструктуру.

Так, начиная с октября прошлого года в Ахалском велаяте и с ноября в Ашхабаде осадков выпало меньше нормы; в ряде населенных пунктов в отдельные месяцы осадков было всего 10%, а где-то и вовсе 0%. В Бахарденском и Гёкдепинском этрапах засуха считается экстремальной — это наивысшее в классификации значение. Март и апрель в норме самые влажные месяцы, и дефицит осадков в них может сильно ухудшить положение дел и оказать влияние на весь год.

При этом, отмечают специалисты, подобные аномалии в переходные сезоны года почти всегда сопровождаются нестабильностью атмосферных процессов. Пока в одних регионах наблюдается дефицит осадков, в других могут проливаться сильные дожди. Конец апреля отметится такими дождями (более 15 мм за 12 часов) в Балканском велаяте и, возможно, местами в Ахалском.