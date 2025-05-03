Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в силовом блоке

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в силовом блоке.

2 мая он подписал ряд указов об освобождении от должностей и назначении.

Так, Сафарзода Джамшед Сафар освобожден от должности Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Назарзода Турабек Камол освобожден от должности заместителя Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по политико-воспитательной работе в связи с переходом на другую работу.

Рахимзода Рахмонали Хамро освобожден от должности первого заместителя директора Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.

Каримзода Мухиддин Тоджиддина назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Таджикистан.

Мирзозода Саломатшо Бозорбой назначен заместителем Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по политико-воспитательной работе.

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