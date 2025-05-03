Почти в половине регионов Казахстана с начала года сократилось население

CentralAsia (KZ) - Население Казахстана к 1 апреля достигло 20 млн 333,5 тыс. человек, показав рост на 0,25% по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщает vlast.kz со ссылкой на бюро нацстатистики.

При этом самый быстрый рост по-прежнему показывают три мегаполиса: Астана, чье население с начала года выросло на 1,47%, Шымкент – 0,66% и Алматы – 0,6%. Еще в двух регионах Казахстана – Алматинской и Мангистауской областях – прирост населения превысил общереспубликанский показатель.

В целом население выросло в 11 из 20 регионов Казахстана. При этом в четырех – Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской областях – прирост был едва заметным. Влияние на это, как и ранее, оказывает миграция – даже при высокой рождаемости число уехавших из региона людей почти перекрывает этот показатель.

Сальдо миграции остается положительным только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях. Во всех остальных уехавших больше, чем прибывших.

Сразу в девяти регионах Казахстана население в первом квартале сократилось. Больше всего оно снизилось в области Абай (на 0,23%), Жетысу (0,25%) и Северо-Казахстанской области (0,43%). В двух регионах - Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – по итогам января-марта зафиксирована естественная убыль населения, когда число умерших превышает число родившихся.

По итогам первого квартала городское население Казахстана выросло на 0,47%, сельское – сократилось на 0,13%. В городах Казахстана проживает к этому моменту 63,1% жителей страны, на селе – 36,9%.

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