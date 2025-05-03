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В Украине осудили серийного убийцу из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Киеве приговорили гражданина Узбекистана, совершившего 11 убийств и одно покушение на убийство в период с февраля 2018 по январь 2024 года, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает vlast.uz.

Мужчина убил 3 женщин и 8 мужчин, еще одну жертву он пытался убить, но не смог довести преступление до конца. Его задержали после того, как в январе 2024 года он зашел в цветочный магазин в Голосеевском районе Киева под видом покупателя и нанес продавщице более 30 смертельных ножевых ударов. После убийства он забрал золотые украшения убитой и скрылся, однако позже был задержан.

Во время допроса он признался в убийстве и подробно рассказал об аналогичных преступлениях. Его жертвами в основном становились бездомные, с которыми он знакомился. С ними он употреблял алкоголь, а затем убивал. Тела погибших обнаруживали спустя время, когда установить точные обстоятельства и причины смерти было крайне сложно.

Обвиняемый надеялся, что ему смягчать наказание за то, что он запомнил каждую свою жертву. Суд признал мужчину виновным и назначил максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы. В настоящее время он находится под стражей.

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