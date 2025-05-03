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Президенты Узбекистана и России обсудили актуальные вопросы практического взаимодействия

CentralAsia (UZ) -  В ходе телефонного разговора 3 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, были рассмотрены результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.

Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса.

В данном контексте дана высокая оценка плодотворным результатам прошедших деловых мероприятий в городе Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч.

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