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На севере Таджикистана ночью произошло землетрясение силой 3,5 балла

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане в 02:27 4 мая произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Академии наук Кыргызстана. 

Очаг землетрясения располагается на склонах Заалайского хребта, в 21 км к юго-востоку от села Ачык-Суу, в 36 км к юго-востоку от села Кабык, в 45 км к юго-востоку от села Доорот-Коргон. 

В населенных пунктах Кыргызстана ощущались толчки: в селе Ачык-Суу около 3 баллов.

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