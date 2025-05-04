На севере Таджикистана ночью произошло землетрясение силой 3,5 балла

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 02:27 4 мая произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Академии наук Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагается на склонах Заалайского хребта, в 21 км к юго-востоку от села Ачык-Суу, в 36 км к юго-востоку от села Кабык, в 45 км к юго-востоку от села Доорот-Коргон.

В населенных пунктах Кыргызстана ощущались толчки: в селе Ачык-Суу около 3 баллов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения