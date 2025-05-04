В Вашингтоне состоялось шествие Бессмертного полка

CentralAsia (CA) - В Вашингтоне 3 мая состоялось шествие Бессмертного полка, сообщает посольство России в США.

Участники мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Участники были из штатов Вирджиния, Мэриленд, Флорида, Нью-Йорк и города Вашингтон. Они возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе».

В мероприятии участвовал американский оркестр, который исполнял песни в честь 80-летия Великой Великой Победы, среди которых были «Марш Славянки», «Катюша» и «День Победы».

В последний раз шествие было шесть лет назад.

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