В Вашингтоне состоялось шествие Бессмертного полка
- Азия и мир, общество
- 10:44, 04 мая 2025
- Просмотров: 450
CentralAsia (CA) - В Вашингтоне 3 мая состоялось шествие Бессмертного полка, сообщает посольство России в США.
Участники мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Участники были из штатов Вирджиния, Мэриленд, Флорида, Нью-Йорк и города Вашингтон. Они возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе».
В мероприятии участвовал американский оркестр, который исполнял песни в честь 80-летия Великой Великой Победы, среди которых были «Марш Славянки», «Катюша» и «День Победы».
В последний раз шествие было шесть лет назад.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.