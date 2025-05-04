В МИД Узбекистана прошла встреча с послом России из-за нарушений прав узбекских мигрантов в РФ

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобур Усманов 2 мая провел встречу с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, узбекская сторона акцентировала внимание на участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в России. Замминистра отметил, что подобные действия являются нарушением прав и свобод узбекских граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России, которые должны обеспечиваться законами страны пребывания.

Узбекская сторона призвала тщательно изучить этот вопрос и довести обеспокоенность узбекской стороны до соответствующих компетентных органов Российской Федерации.

В рамках переговоров состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям узбекско-российского сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также согласовали график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях в формате двустороннего и многостороннего взаимодействия.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении взаимодействия по взаимному обеспечению прав и свобод граждан Узбекистана и России на территории обеих стран.