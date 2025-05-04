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В некоторых областях Узбекистана воздух прогреется до +40°

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 5-7 мая без осадков, местами пыльная буря. Температура воздуха в некоторых областях повысится до 40 градусов тепла.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5 мая +15...+20, 6-7 мая +18...+23, днем 5-6 мая +32...+37, 7 мая +30...+35.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью +17...+22, днем +35...+40.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +15...+20, днем +32...+37.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +17...+22, днем +35...+40.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20, днем 5 мая +30...+35, 6-7 мая +32...+37.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15, днем +22...+27.

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