С 1 июля в Казахстане установят новые предельные оптовые цены на газ

CentralAsia (KZ) - Подготовлен проект приказа министра энергетики, которым вносятся изменения в предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Корректировка предельных цен планируется с 1 июля 2025 года.

Как поясняют в Минэнерго, продолжающаяся газификация населения Казахстана, подключение энергетических и промышленных объектов повышает спрос на внутреннее потребление товарного газа.

Установленные предельные оптовые цены на товарный газ остаются ниже себестоимости, что делает его поставку внутри страны убыточной и создает риски дефицита. По прогнозам, при сохранении текущих цен риск дефицита газа станет критическим уже после 2026 года, говорится в обосновании.

Указывается, что для избежания нехватки товарного газа и повышения инвестиционной привлекательности отрасли вносятся изменения в нормативно-правовую базу, предусматривающую пересмотр предельных оптовых цен на внутреннем рынке.

Согласно отраслевым экспертным расчетам, для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен в среднем до 33% в течение ближайших трех лет. При этом цены будут устанавливаться отдельно для каждого региона, исходя из объективных региональных затрат на закупку, транспортировку и хранение товарного газа.

По прогнозным данным, потребление газа к 2028 году увеличится с 21,2 до 32,4 млрд кубометров. В этой связи возрастает вероятность дефицита товарного газа, что создает риски для энергетической безопасности страны.

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