С 1 мая в Узбекистане начались выборы председателей махаллей

CentralAsia (UZ) - С 1 мая в Узбекистане начались выборы председателей махаллей. Они продлятся до июля и охватят более 9500 махаллей.

Газета.uz собрала основную информацию о выборах.

В первый день голосование прошло в 193 махаллях в 189 районах и городах. В нем принял участие 55 841 уполномоченный представитель жителей.

Выборы охватят 9542 махаллей страны (из около 10 тысяч) и пройдут в течение мая-июля, сообщил руководитель республиканского штаба по содействию выборам, первый заместитель председателя Ассоциации махаллей Жавдатхон Инагамов.

По словам Инагамова, штабы созданы при комиссиях по содействию проведению выборов в 14 регионах, а также в 208 районах и городах.

Для повышения эффективности работы участковых групп, по его словам, в махалли были направлены 10 видов канцелярских товаров, агитационные плакаты и баннеры, информационные стенды с данными о кандидатах и выборах. На это из бюджета было выделено по 1,29 млн сумов на каждую махаллю.

Инагамов добавил, что совместно с Министерством юстиции в феврале-марте прошли обучение члены комиссий и рабочих групп — всего 85 150 человек. Количество представителей для каждой махалли определялось по решению соответствующих комиссий.

Ожидается, что в голосовании примут участие 2 591 823 представителя (делегата) населения, имеющего право голоса.

Согласно поправкам в закон «О выборах председателя схода граждан», теперь председатели махаллей избираются на 5 лет (ранее — на 3 года).

Подробная информация о махаллях, где выборы пройдут 2−6 мая, а также о месте и времени проведения голосования, опубликована на сайте Ассоциации махаллей. Графики публикуются за день до выборов в конкретных махаллях.