Си Цзиньпин с официальным визитом посетит Россию и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в ВОВ
- Азия и мир, политика
- 14:18, 04 мая 2025
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Владимир Путин и Си Цзиньпин // Архивное фото
CentralAsia (CA) - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Россию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает Кремль, визит состоится по приглашению президента Владимира Путина.
В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
Планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
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