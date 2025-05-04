Си Цзиньпин с официальным визитом посетит Россию и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в ВОВ

Владимир Путин и Си Цзиньпин // Архивное фото

CentralAsia (CA) - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Россию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Кремль, визит состоится по приглашению президента Владимира Путина.

В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.