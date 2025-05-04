Пакистан провел испытания баллистической ракеты

CentralAsia (CA) - В субботу Пакистан провел испытание баллистической ракеты на фоне обострения напряженности в отношениях с Индией из-за нападения на туристов в спорном регионе Кашмир в прошлом месяце. Об этом пишет Associated Press.

Ракета класса «земля-земля» имеет дальность полета 450 километров (около 280 миль), заявили пакистанские военные.

Военные Пакистана заявили, что запуск системы вооружения «Абдали» был направлен на обеспечение «оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров», включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и улучшенные характеристики маневренности.

Военно-морские силы Индии заявили 27 апреля, что их корабли успешно провели противокорабельные стрельбы с целью «подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажей к нанесению высокоточных наступательных ударов на большой дальности».