Пакистан провел испытания баллистической ракеты

- Азия и мир, политика
- 14:33, 04 мая 2025
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CentralAsia (CA) - В субботу Пакистан провел испытание баллистической ракеты на фоне обострения напряженности в отношениях с Индией из-за нападения на туристов в спорном регионе Кашмир в прошлом месяце. Об этом пишет Associated Press.
Ракета класса «земля-земля» имеет дальность полета 450 километров (около 280 миль), заявили пакистанские военные.
Военные Пакистана заявили, что запуск системы вооружения «Абдали» был направлен на обеспечение «оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров», включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и улучшенные характеристики маневренности.
Военно-морские силы Индии заявили 27 апреля, что их корабли успешно провели противокорабельные стрельбы с целью «подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажей к нанесению высокоточных наступательных ударов на большой дальности».