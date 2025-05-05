Хуситы атаковали аэропорт в столице Израиля

CentralAsia (CA) - Баллистическая ракета, которую выпустили по Израилю йеменские хуситы, взорвалась около аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Судя по всему, ракета упала недалеко от забора вокруг аэропорта. В результате удара была повреждена подъездная дорога к третьему терминалу аэропорта.

Израильские СМИ сообщают, что в результате взрыва были ранены четыре человека, еще двое пострадали, когда направлялись в убежище.

Израильские военные сообщают, что ведут проверку обстоятельств произошедшего и выясняют, почему системам ПВО не удалось перехватить ракету.

Представитель хуситов Яхья Сари в своем телеобращении заявил, что израильский аэропорт «больше не является безопасным для авиаперелетов».

Воскресный обстрел Израиля со стороны хуситов стал уже пятым за последние два дня.

США продолжают операции в Йемене против хуситов, главным образом ударами с воздуха. Последние такие удары были нанесены ранним утром в воскресенье — арабские СМИ сообщают от 10 налетах союзной авиации.