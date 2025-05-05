Взрыв в порту Ирана: Задержаны два человека

// EPA

CentralAsia (CA) - В Иране в рамках расследования дела о крупном взрыве в порту Шахид-Раджаи 26 апреля задержали двух человек, передает Irna.

В настоящий момент правоохранительные органы Ирана ведут предварительное расследование. Задержанные находятся в статусе подозреваемых. Один из них числится на государственной службе, второй работает в частной компании. Кроме того, идет расследование по факту предоставления ложных сведений.

Взрыв в крупнейшем порту Ирана в городе Бендер-Аббас произошел 26 апреля. Согласно данным властей страны, погибли 46 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Пострадали около 1,2 тыс. человек. СМИ писали, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия, который используют в твердом ракетном топливе. Власти Ирана эту информацию отрицают.