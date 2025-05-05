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Путин о возможном преемнике: Всегда об этом думаю

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал, что постоянно размышляет о том, кто мог бы стать его преемником на высшем государственном посту. Однако он подчеркнул, что ключевой выбор всегда останется за гражданами страны.

Путин отметил, что внимательно оценивает потенциал каждого претендента, но при этом роль президента в выборе не является решающей. «Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс, но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шансов сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос»,— рассказал президент России.

Глава государства также добавил, что в стране должны появиться один или несколько компетентных кандидатов, чтобы у людей был реальный выбор.

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