экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Кандидат от правящей коалиции Антонеску признал поражение на президентских выборах в Румынии
Крин Антонеску
Крин Антонеску

CentralAsia (CA) -  Лидер правящей партии Румынии Крин Антонеску признал свое поражение на президентских выборах. Ранее его по голосам избирателей обошел мэр Бухареста Никушор Дан. Об этом сообщает портал Hotnews.

По предварительным данным избирательной комиссии Румынии, после подсчета 99,93% голосов, Крин Антонеску оказался на третьем месте с 20,11% проиграв мэру Бухареста Никушору Дану с 20,98%. С 40% лидирует ультраправый кандидат, глава «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион.

В разговоре с журналистами Антонеску добавил, что «оставляет эту попытку (выиграть выборы)» и что «необходимо уважать мнение народа». От рекомендаций румынам, за кого голосовать в финале президентских выборов, Крин Антонеску воздержался.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет проведен второй тур голосования, который назначен на 18 мая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com