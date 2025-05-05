Кандидат от правящей коалиции Антонеску признал поражение на президентских выборах в Румынии

Крин Антонеску

CentralAsia (CA) - Лидер правящей партии Румынии Крин Антонеску признал свое поражение на президентских выборах. Ранее его по голосам избирателей обошел мэр Бухареста Никушор Дан. Об этом сообщает портал Hotnews.

По предварительным данным избирательной комиссии Румынии, после подсчета 99,93% голосов, Крин Антонеску оказался на третьем месте с 20,11% проиграв мэру Бухареста Никушору Дану с 20,98%. С 40% лидирует ультраправый кандидат, глава «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион.

В разговоре с журналистами Антонеску добавил, что «оставляет эту попытку (выиграть выборы)» и что «необходимо уважать мнение народа». От рекомендаций румынам, за кого голосовать в финале президентских выборов, Крин Антонеску воздержался.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет проведен второй тур голосования, который назначен на 18 мая.