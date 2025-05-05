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В Турции запретили кесарево сечение по желанию в частных клиниках
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  19 апреля в Официальной газете Турецкой Республики вышло постановление, вводящее новое правило для частных медклиник. Отныне там запрещено делать при родах кесарево сечение по желанию — можно только по медицинским показаниям.

«Естественно то, что происходит при нормальных родах», — сказал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу, добавив, что кесарево сечение должно проводиться только в случае медицинской необходимости.

Несколько месяцев назад Министерство здравоохранения Турции начало кампанию против кесарева сечения. В документе говорится, что сокращение числа кесаревых сечений направлено на «содействие нормальным родам и поддержание роста населения на устойчивом уровне», пишет Antena 3 CNN.

В Турции относительно большое количество родов проводят с применением кесарева сечения. По статистике Министерства здравоохранения, в 2022 году таковых было 60,1% от общего числа. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2021 году к кесареву сечению в Турции прибегали в 584 случаях на 1000 родов. 

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