США вводят 100%-ные пошлины на зарубежные фильмы

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о введении 100%-ной пошлины на фильмы, произведенные за пределами страны.

В посте о кино в своей сети Truth Social Дональд Трамп заявил, что американская киноиндустрия «умирает очень быстрой смертью», потому что другие страны всеми способами переманивают людей и студии к себе.

«Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это скоординированные действия других стран, и поэтому это — угроза Национальной Безопасности», — написал Трамп и объявил, что поручает Министерству торговли и Торговому представительству США «немедленно начать процесс» ввода 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы.

По данным аналитиков, доля США в затратах на производство кино и кассовых сборах в мире, действительно, падает, но Соединенные Штаты все же остаются безоговорочным лидером на этом рынке, пишет «Би-би-си».

Американская киноиндустрия уже в какой-то мере пострадала от импортных пошлин Трампа: Китай в ответ на них решил, кроме прочего, сократить квоту американских фильмов в своем прокате.

«Ошибочные действия властей США, злоупотребляющих пошлинами в отношении Китая, неизбежно сократит интерес нашей внутренней аудитории к американским фильмам, — заявило китайское ведомство, управляющее кинопрокатом. — Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор аудитории и умеренно сокращать число импортированных американских фильмов».

Дональд Трамп ввел запретительные пошлины на китайский импорт в размере 145%. Китай ответил 125-процентными пошлинами на американские товары.

Импорт из всех других стран Дональд Трамп до июля обложил 10-процентными пошлинами, затем они по состоянию на сейчас должны резко вырасти.

В другом посте Дональд Трамп объявил, что решил снова открыть и расширить знаменитую тюрьму на острове Алькатрас в бухте Сан-Франциско. Ее закрыли 62 года назад.

По мысли Трампа, в этой тюрьме будут содержаться самые опасные преступники, и она станет «символом закона, порядка и правосудия».

Тюрьма Алькатрас изначально была морским фортом. В начале XX века форт переоборудовали в военную тюрьму. Затем, в 1930-х годах, тюрьма перешла в ведение гражданского министерства юстиции. В ней сидел, например, знаменитый гангстер Аль Капоне.

После закрытия на Алькатрасе и об Алькатрасе сняли несколько художественных фильмов, а сейчас он служит туристической достопримечательностью.

Закрыли же тюрьму из-за того, что ее было слишком дорого содержать: на сайте Федерального бюро тюрем говорится, что Алькатрас обходился в три раза дороже, чем другие федеральные тюрьмы.