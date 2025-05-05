Трамп заявил, что не пойдет на третий срок, и назвал возможных кандидатов в преемники

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок.

«Я буду «восьмилетним» президентом, «двухсрочным». Я всегда считал это очень важным», — сказал Трамп в интервью журналистке телекомпании NBC Кристен Уэлкер, которое вышло в эфир в воскресенье.

78-летний Трамп ранее говорил, что «не шутит» о том, что хочет остаться на третий или даже четвертый срок на посту президента США.

Однако позже он сказал, что целью его заявлений было потроллить «фальшивые новостные СМИ».

В интервью, записанном в пятницу в его резиденции во Флориде, Трамп сказал, что ему поступало много «просьб» от людей, просивших его рассмотреть возможность остаться на посту президента после окончания второго срока.

«Так много людей хотят, чтобы я это сделал. Но это не то, что я хочу сделать», — сказал Трамп.

На вопрос, кто мог бы претендовать на пост президента США от Республиканской партии на следующих выборах, Трамп ответил, что есть «10-15 человек», назвав своими возможными преемниками, в частности, вице-президента Джей Ди Вэнса или главу Госдепартамента Марко Рубио.

«Джей Ди отлично работает. Он великолепен. Марко делает отличную работу», — сказал Трамп.

Согласно Конституции США, Трамп, отрабатывающий свой второй президентский срок в Белом доме, не имеет права идти на третий срок.

22-я поправка к Конституции гласит, что «никто не может быть избран на пост президента более двух раз».

Для изменения Конституции требуется одобрение двух третей голосов как Сената, так и Палаты представителей, а также одобрение трех четвертей правительств штатов страны.