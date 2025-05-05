В первом туре президентских выборов в Румынии побеждает ультраправый кандидат Симион

Джордже Симион

CentralAsia (CA) - В первом туре выборов президента Румынии побеждает ультраправый кандидат глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. После подсчета 100% бюллетеней политик получил 40,96% голосов, сообщает местный портал Hotnews.

На втором месте — мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99% голосов, третье место занял представитель правящей коалиции Крин Антонеску с 20,07% голосов. В общей сложности на пост президента претендовали 11 кандидатов. Явка избирателей составила 53,21%.

Выборы в Румынии проводятся раз в пять лет. По закону победителем признают кандидата, набравшего более половины голосов избирателей. Если их будет менее 50%, то через две недели проводится второй тур выборов, где победит набравший большинство голосов.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, в которых победил кандидат Кэлин Джорджеску. Он придерживается правых взглядов, и в странах Запада его считают пророссийским политиком. Джордже Симион обещал в случае победы назначить Джорджеску премьер-министром.