Небольшой спад жары ожидается к концу недели в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - С 5 по 7 мая по территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет. В дневные часы воздух будет прогреваться до +35…+38 градусов, по югу и пустынной зоне до +40.

«Это значительно выше климатической нормы для начала мая. Такая температура больше характерна для летнего сезона», — отмечается в сообщении.

8 мая начнётся небольшое понижение температуры, 9 мая она снизится до +27…+32.

8 мая местами по Каракалпакстану, 9 мая в отдельных районах центральных и восточных областей возможен кратковременный дождь, гроза.

5−7 мая по северу и пустынной зоне, 8−9 мая местами по стране ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20−22 м/с с пыльным поземком.

В Ташкенте с 5 по 8 мая будет без осадков. Преобладающая температура составит +33…+36, 7 мая +36…+38.

9 мая возможен кратковременный дождь, гроза. Температура понизится до +27…+30.