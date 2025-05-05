Небольшой спад жары ожидается к концу недели в Узбекистане

- Узбекистан, погода
- 13:29, 05 мая 2025
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CentralAsia (UZ) - С 5 по 7 мая по территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет. В дневные часы воздух будет прогреваться до +35…+38 градусов, по югу и пустынной зоне до +40.
«Это значительно выше климатической нормы для начала мая. Такая температура больше характерна для летнего сезона», — отмечается в сообщении.
8 мая начнётся небольшое понижение температуры, 9 мая она снизится до +27…+32.
8 мая местами по Каракалпакстану, 9 мая в отдельных районах центральных и восточных областей возможен кратковременный дождь, гроза.
5−7 мая по северу и пустынной зоне, 8−9 мая местами по стране ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20−22 м/с с пыльным поземком.
В Ташкенте с 5 по 8 мая будет без осадков. Преобладающая температура составит +33…+36, 7 мая +36…+38.
9 мая возможен кратковременный дождь, гроза. Температура понизится до +27…+30.