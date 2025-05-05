Минобороны России заявило о 26 сбитых украинских беспилотниках

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CentralAsia (CA) - Министерство обороны России заявило, что с 11 вечера воскресенья до половины третьего ночи на понедельник над тремя российскими областями были сбиты 26 украинских беспилотников.

Согласно заявлению министерства, 17 дронов были сбиты над приграничной Брянской областью, пять — над Калужской, четыре — над Московской.

Вечером и ночью воздушную тревогу объявляли в Архангельской, Мурманской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Ивановской областях и в Карелии, но о сбитых беспилотниках в этих регионах министерство пока ничего не сообщает.