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Минобороны России заявило о 26 сбитых украинских беспилотниках
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны России заявило, что с 11 вечера воскресенья до половины третьего ночи на понедельник над тремя российскими областями были сбиты 26 украинских беспилотников.

Согласно заявлению министерства, 17 дронов были сбиты над приграничной Брянской областью, пять — над Калужской, четыре — над Московской.

Вечером и ночью воздушную тревогу объявляли в Архангельской, Мурманской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Ивановской областях и в Карелии, но о сбитых беспилотниках в этих регионах министерство пока ничего не сообщает.

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