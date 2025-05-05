Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков и денежных выплат в честь 80-летия Победы, сообщает в понедельник официальная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

«В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны денежные подарки в размере 200 манатов (около 60 долларов по госкурсу) и ценные подарки», - говорится в документе.

Отмечается, что глава государства подписал указ, «почитая беспримерный героизм, проявленный на полях сражений участниками Великой Отечественной войны, и самоотверженность седовласых матерей, трудившихся в то время в тылу».

Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.