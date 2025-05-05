Microsoft закрыла Skype. Мессенджер проработал более 20 лет
- Азия и мир, новости компаний
- 15:15, 05 мая 2025
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- Обновлено: 15:16, 05 мая 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Мессенджер Skype c 5 мая 2025 года прекращает работу. Корпорация Microsoft, владеющая Skype, заранее предупредила пользователей о закрытии мессенджера, предложив им либо перейти в Teams, сохранив контакты и учетную запись, либо скачать архив сообщений.
Skype — один из старейших мессенджеров. Он был запущен в 2003 году командой эстонских разработчиков при участии бывших сотрудников шведской компании Tele2 Никласа Зеннстрема и Януса Фрииса. Microsoft купила мессенджер в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов.
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