Microsoft закрыла Skype. Мессенджер проработал более 20 лет

CentralAsia (CA) - Мессенджер Skype c 5 мая 2025 года прекращает работу. Корпорация Microsoft, владеющая Skype, заранее предупредила пользователей о закрытии мессенджера, предложив им либо перейти в Teams, сохранив контакты и учетную запись, либо скачать архив сообщений.

Skype — один из старейших мессенджеров. Он был запущен в 2003 году командой эстонских разработчиков при участии бывших сотрудников шведской компании Tele2 Никласа Зеннстрема и Януса Фрииса. Microsoft купила мессенджер в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов.