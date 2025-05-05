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Microsoft закрыла Skype. Мессенджер проработал более 20 лет

CentralAsia (CA) -  Мессенджер Skype c 5 мая 2025 года прекращает работу. Корпорация Microsoft, владеющая Skype, заранее предупредила пользователей о закрытии мессенджера, предложив им либо перейти в Teams, сохранив контакты и учетную запись, либо скачать архив сообщений.

Skype — один из старейших мессенджеров. Он был запущен в 2003 году командой эстонских разработчиков при участии бывших сотрудников шведской компании Tele2 Никласа Зеннстрема и Януса Фрииса.  Microsoft купила мессенджер в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов.

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