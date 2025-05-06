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На подлете к Москве сбили 19 беспилотников
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки еще 10 беспилотников, летевших в сторону столицы. По его словам, дроны были запущены с разных направлений. Всего число сбитых у Москвы БПЛА в ночь на 6 мая достигло 19. Об этом пишет «Коммерсант».

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий»,— написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В главных аэропортах столицы — Шереметьево, Домодедово Внуково и Жуковском — введены ограничения на полеты.

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