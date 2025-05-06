На подлете к Москве сбили 19 беспилотников
- Азия и мир, происшествия
- 8:59, 06 мая 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки еще 10 беспилотников, летевших в сторону столицы. По его словам, дроны были запущены с разных направлений. Всего число сбитых у Москвы БПЛА в ночь на 6 мая достигло 19. Об этом пишет «Коммерсант».
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий»,— написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В главных аэропортах столицы — Шереметьево, Домодедово Внуково и Жуковском — введены ограничения на полеты.
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