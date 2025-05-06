В Алматы госпитализирована Сара Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сара Назарбаева больна, сообщил член Общественного совета Алматы Рафаэль Гасанов.
«Спрашивают, правда ли Сара Алпысовна болеет. Да, к большому сожалению, это правда», — написал он в Facebook.
Гасанов не уточнил, чем болеет Назарбаева.
«Орда» со ссылкой на источники сообщает, что она находится в госпитале медицинского центра Управления делами президента Казахстана в Алматы, рядом с ней близкие родственники. Об этом же говорят собеседники издания «Курсив».
В госпитале медицинского центра Управления делами президента Казахстана не подтвердили, но и не опровергли информацию о госпитализации бывшей первой леди, пишет Nur.kz. Пресс-секретарь Назарбаева не ответил на запрос издания.
Сара Назарбаева (в девичестве — Конакаева) родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области, после школы получила специальность экономиста. С Назарбаевым она познакомилась в возрасте 21 года.
В 1992 году Назарбаева (на тот момент ее супруг уже стал президентом Казахстана) основала детский благотворительный фонд «Бобек», с 1994-го она президент фонда «SOS — детские деревни Казахстана», с марта 1999-го — председатель попечительского совета фонда «Демография», отмечает Nur.kz.
В 2023 году Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах «Моя жизнь» признался, что у него есть вторая семья. По его словам, в 2000-х годах двух сыновей — Таумана и Байкена — ему родила участница конкурса «Мисс Казахстан» Асель Исабаева. Они заключили брак «по мусульманскому обычаю», отмечал бывший президент.