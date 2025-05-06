Угроза конфликта между Индией и Пакистаном усилилась из-за роста военного потенциала сторон, - Reuters

CentralAsia (CA) - С момента последнего вооружённого столкновения в 2019 году ядерные державы Индия и Пакистан существенно усилили свои армии, что, по мнению военных экспертов и отставных офицеров, увеличивает риск эскалации даже при локальном конфликте. Об этом пишет Рейтер.

Пакистан заявляет, что Индия планирует военное вторжение после того, как Нью-Дели обвинил Исламабад в недавней атаке на туристов в Кашмире. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал сурово наказать виновных — «превзойдя их самые смелые ожидания».

Пакистан отверг свою причастность к нападению, но предупредил, что нанесёт ответный удар, если станет целью атаки.

В 2019 году Индия нанесла авиаудар по территории Пакистана после теракта на её военный конвой, заявив об уничтожении лагерей террористов. В ответ пакистанская авиация провела контратаку и сбила индийский самолёт. Эти события растянулись на два дня.

Соседи вели войны в 1948, 1965 и 1971 годах и неоднократно сталкивались на границе, главным образом из-за Кашмира — спорной территории, которую претендуют обе страны. В 1990-х годах они обзавелись ядерным оружием, и Кашмир с тех пор считается одной из самых опасных точек на планете.

Военные аналитики считают, что применение ядерного оружия крайне маловероятно и возможно лишь в случае крайней необходимости, однако даже ограниченный конфликт чреват серьёзной эскалацией. Предполагается, что он будет включать авиацию, ракеты и дроны — в этих сферах силы сторон примерно равны, хотя ресурсный перевес в долгосрочной перспективе у Индии.

«Руководители обеих стран теперь склонны к большему риску, чем до 2019 года», — говорит Фрэнк О’Доннелл из Stimson Center в Вашингтоне. — «Но при отсутствии чётких взаимных сигналов это может спровоцировать непреднамеренное обострение».

С 2019 года обе страны закупили новое вооружение, расширив свои возможности для нанесения ударов обычными средствами.

«Каждая сторона считает, что сейчас она сильнее, чем тогда», — говорит Мухаммад Фейсал, специалист по безопасности из Университета Технологий в Сиднее. — «Но реальность выяснится только в бою».

Индия считает, что в 2019 году оказалась в невыгодном положении, так как использовала в основном устаревшие российские самолёты. С тех пор она получила 36 французских истребителей «Рафаль», причём ещё больше заказано для флота.

Пакистан, в ответ, с 2022 года закупает у Китая J-10 — аналог «Рафаля». По данным Международного института стратегических исследований, у страны уже не менее 20 таких самолётов.

«Рафали» оснащены ракетами Meteor с дальностью за пределами видимости. J-10 — ракетами PL-15 аналогичного класса.

Для усиления ПВО Индия приобрела российские С-400, а Пакистан — китайские HQ-9, разработанные на базе С-300.

«Мы, безусловно, стали сильнее в некоторых аспектах», — заявил Анил Голани, бывший маршал ВВС Индии. — «В обществе требуют решительных действий, но, на мой взгляд, обе стороны не стремятся к полномасштабной войне».

Над любым конфликтом висит фактор Китая — соперника Индии и союзника Пакистана. США призывают стороны к деэскалации, но внимательно следят за возможным конфликтом, чтобы оценить боеспособность китайской техники.

Дроны и ракеты без экипажа считаются более вероятным сценарием атаки, поскольку не создают угрозы захвата пилота. Индия закупает боевые дроны Heron II в Израиле и американские Predator. У Пакистана есть турецкие Bayraktar TB2 и Akinci.

На фоне напряжённости Пакистан провёл испытание баллистической ракеты с дальностью 450 км, заявив о готовности армии «защитить национальную безопасность от любой агрессии».

Индия пока не прокомментировала запуск. Её арсенал включает ракеты BrahMos (300 км) и МБР серии Agni.

В 2019 году конфликт едва не перешёл в полномасштабную войну, угроза массированных ракетных ударов была снята лишь после вмешательства США.

«Индия не добилась устрашения в 2019-м, теперь она может попытаться нанести более решительный удар», — отметил Кайзер Туфайл, бывший пакистанский пилот. — «Но это намного опаснее».

Моди тогда заявил, что отсутствие «Рафалей» сыграло ключевую роль. Он намекал, что результат был бы иным.

«Если пойти дальше, чем в 2019 году — это очень рискованно», — добавил Туфайл. — «Противостояние ядерных стран — это крайне опасно».