Трамп поговорил по телефону с Эрдоганом

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CentralAsia (CA) - Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган 5 мая провели телефонный разговор.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец нелепой, но смертоносной войне между Россией и Украиной — прямо сейчас!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Президент США назвал диалог с турецким коллегой «очень хорошим» и «продуктивным». Он сообщил, что помимо Украины стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии. Трамп также анонсировал визит турецкого лидера в Вашингтон и сообщил, что Эрдоган пригласил его в Турцию.

В канцелярии Эрдогана по итогам переговоров двух лидеров сообщили, что Анкара продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Президент Турции также выразил поддержку переговорам США с Ираном по ядерной программе.

В конце апреля турецкий лидер заявил, что поддерживает с американским коллегой Дональдом Трампом «телефонную дипломатию» и при первой возможности проведет с ним встречу.