США предложили нелегальным мигрантам по $1 тыс. за добровольный выезд из страны

Мигранты выстраиваются в очередь на южной границе в Сан-Диего, 6 июня 2024 года.

CentralAsia (CA) - Министерство внутренней безопасности (DHS) США объявило о запуске программы «самодепортации» для нелегальных мигрантов, в рамках которой им будут давать деньги, чтобы покинуть страну.

«Если вы находитесь здесь нелегально, самостоятельная депортация — это лучший, безопасный и наиболее экономичный способ покинуть США, чтобы избежать ареста», — говорится в сообщении DHS.

Ведомство предлагает нелегальным мигрантам, которые самостоятельно покинут страну, воспользовавшись специальным приложением, стипендию в тысячу долларов. Участники программы смогут получить деньги только после возвращения на родину, а также потенциальный шанс вернуться в США в будущем.

По оценкам DHS, программа, даже с учетом выплаты стипендий, сократит расходы США на высылку нелегальных мигрантов на 70%. Сейчас задержание, содержание под стражей и выдворение одного нелегального мигранта обходится в среднем в 17 121 доллар.

Борьба с нелегальной миграцией — одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, который в январе во второй раз занял пост президента США. Он анонсировал программу «самодепортации» в апреле, но не уточнял ее деталей.

Согласно последним подсчетам Министерства внутренней безопасности США, с начала года из страны выслали 117 тыс. человек. В начале апреля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что финальным результатом США за 2025 год должен стать 1 млн высланных мигрантов.