Премьер Румынии Марчел Чолаку объявил, что уходит в отставку

Марчел Чолаку

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил, что Социал-демократическая партия (СДП), которую он возглавляет, выходит из правящей коалиции, а сам он уходит в отставку. Об этом Чолаку сообщил журналистам 5 мая после заседания партии, передает Digi24.

«Я видел вчера голосование румын. Это означает, что правящая коалиция не имеет легитимности, по крайней мере в этом составе. Я предложил своим коллегам выйти из правящей коалиции, что косвенно ведет к моей отставке с поста премьер-министра, что я и сделаю после встречи с вами», — заявил Чолаку.

СДП также решила не поддерживать публично ни одного из двух кандидатов, баллотирующихся на пост президента Румынии во втором туре президентских выборов, добавил премьер.

По его словам, будущий президент, которого изберут 18 мая, «решит вместе с партиями, которые смогут создать большинство в парламенте, кто будет управлять страной, а кто станет премьер-министром».

В Румынии 4 мая прошел первый тур повторных президентских выборов. Победу одержал кандидат от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место.

Выборы президента Румынии проходят повторно после того, как избирательный процесс 2024 года был аннулирован Конституционным судом страны. В конце ноября в первом туре президентских выборов победил Кэлин Джеорджеску, которого называют пророссийским кандидатом (сам он связи с Россией отрицает).

Действующая правящая коалиция была сформирована по результатам парламентских выборов в стране, которые прошли в декабре 2024 года. В коалицию вошли Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, «Демократический союз венгров Румынии» и представители национальных меньшинств.

Марчел Чолаку возглавляет румынское правительство с июня 2023 года.