Беременная Рианна, Деми Мур, Шах Рукх Кхан. В Нью-Йорке прошел главный костюмированный бал — Met Gala

CentralAsia (CA) - В Нью-Йорке в ночь на 6 мая состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala. Мероприятие традиционно проходило в Большом холле музея Метрополитен.

Главной темой выставки в 2025 году Институт костюма выбрал Superfine: Tailoring Black Style (Суперфинишный: Пошив одежды в черном стиле).

Тема вдохновлена книгой культуролога и специалиста по афроамериканской культуре Моники Л. Миллер Рабы моды: черный дендизм и стилизация идентичности черной диаспоры (Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity). Впервые с 2003 года мероприятие было посвящено мужской моде.

Лучшие образы звезд на красной дорожке

