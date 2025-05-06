В Таджикистане к юбилею Победы ветеранам войны выплатят почти по $5000

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана решили выплатить ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) по 50 тысяч сомони ($4810) в честь 80-летия Победы. Средства выделят из резервного фонда президента страны, сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на Совет ветеранов республики.

Еще по 25 тысяч сомони ($2405) получат участники и инвалиды ВОВ, живущие в Душанбе, – по распоряжению председателя столицы Таджикистана Рустама Эмомали.

Всего в Таджикистане сегодня живут 17 ветеранов ВОВ. Двое из них живут в Душанбе, восемь — в Хатлонской области, двое – в Согдийской области, пятеро — в районах республиканского подчинения.

На фронт в 1941 году Таджикская ССР направила более 300 тысяч человек – это 20% полуторамиллионного на тот момент населения республики. Около ста тысяч из них погибли или пропали без вести, 65 удостоены звания Героя Советского Союза.

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