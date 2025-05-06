Фридрих Мерц не набрал нужного числа голосов в бундестаге для избрания канцлером Германии

Фридрих Мерц

CentralAsia (CA) - Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не набрал необходимого количества голосов для избрания канцлером Германии.

В первом туре голосования в бундестаге Мерц получил 310 голосов «за» и 307 голосов «против» при необходимом большинстве в 316 голосов, пишет Focus.

В таком случае, как отмечает Focus, бундестаг может избрать канцлера в течение 14 дней после голосования. Количество туров голосования может быть любым, но кандидату для победы все равно необходимо набрать 316 голосов.

После досрочных выборов в парламент в конце феврале 2025 года, по итогам которых консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз) занял первое место, Фридриха Мерца называли будущим канцлером ФРГ.