Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности. Об этом пишут «Ведомости».

Таким образом Кадыров ответил на заявления, распространяющиеся в СМИ, о его возможной отставке.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – рассказал он.

Кадыров давно говорит о возможном завершении своей политической карьеры. Еще в 2016 году, когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ глава Чечни говорил, что руководству государства надо найти другого человека. «Мое время уже пришло. Бывает у человека предел». Но через месяц он пояснил, что уходить не собирался.

В 2022 году он говорил, что на Кавказе есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее». Кадыров подчеркнул, что думает, что и его «время пришло, пока не выгнали». По его словам, он, «оказывается, уже старый, но когда-то был самым молодым, неопытным»: «Сейчас таким остался, неопытным, но молодость ушла. Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти».

В 2005-2007 годах Рамзан Кадыров являлся председателем правительства Чечни, с 2007 года — глава республики.