Индия нанесла ракетные удары по Пакистану

CentralAsia (CA) - Индия заявила, что нанесла удары по Пакистану и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.

«Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии», — говорится в заявлении.

Индийские власти утверждают, что ракетные удары поразили девять целей, связанных с боевиками, однако пакистанские власти это отрицают.

«Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не эскалационными по своему характеру. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их поражения», - заявила Индия.

Агентство Reuters передает слова анонимного источника в индийских военных кругах, согласно которым ракетные удары были нанесены по базам исламистских группировок.

Пакистанская армия заявила, что удары пришлись по районам с гражданским населением, а не по террористам. По ее данным, индийские самолеты запустили ракеты из своего воздушного пространства.

Пресс-служба пакистанской утверждает, что в результате индийских ударов погибли восемь человек, 35 ранены, двое числятся пропавшими без вести. Пресс-секретарь армии Пакистана Ахмед Шариф сказал Би-би-си, что среди погибших - двое детей.

Один из ударов, как утверждает Шариф, пришелся по мечети.

Премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф выпустил заявление, в котором пообещал ответить Индии.

«Коварный враг нанес подлый удар по пяти местам в Пакистане. Пакистан имеет полное право дать надлежащий ответ, и этот надлежащий ответ уже дается», — заявил премьер-министр.

Позже в ночь на среду пресс-служба пакистанской армии уточнила, что Индия нанесла 24 отдельных удара разными видами оружия по шести местам.

Представитель пакистанских военных заявил, что Исламабад «ответит в удобное для себя время и в удобном месте».

«Все истребители наших ВВС подняты в воздух. Это позорное и трусливое нападение, которое было совершено из воздушного пространства Индии», - заявил он.

По сообщениям с индийской стороны, пакистанская армия открыла артиллерийский огонь на линии разделения в Кашмире.

Во время ответных действий, как сообщил Reuters министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, были сбиты пять самолетов ВВС Индии: три истребителя Rafale, один Cу-30 и один МиГ-29

Пакистан заявляет, что закрывает своё воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.