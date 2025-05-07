экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп: Боевые действия между Индией и Пакистаном — «это позор»

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп назвал «позором» переход конфликта между Индией и Пакистаном в горячую фазу и выразил надежду на его скорейшее урегулирование.

«Это позор. Мы только что услышали об этом, как только вошли в Овальный кабинет. Я думаю, люди догадывались, что что-то должно было произойти, основываясь на предыдущих событиях. Индия и Пакистан «сражались много столетий». Я надеюсь, что это скоро закончится», - сказал он журналистам. 

В ночь на 7 мая армия Индии объявила о начале операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Как уточнили в индийском Минобороны, нанесены удары по девяти объектам, откуда, во версии индийской стороны планировались атаки на Индию. В ведомстве назвали действия военных «целенаправленными, взвешенными и не носящими эскалационного характера».

Переходу конфликта Индии и Пакистана в горячую фазу предшествовал теракт в Пахалгаме, расположенном в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com