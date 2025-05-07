Трамп: Боевые действия между Индией и Пакистаном — «это позор»

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал «позором» переход конфликта между Индией и Пакистаном в горячую фазу и выразил надежду на его скорейшее урегулирование.

«Это позор. Мы только что услышали об этом, как только вошли в Овальный кабинет. Я думаю, люди догадывались, что что-то должно было произойти, основываясь на предыдущих событиях. Индия и Пакистан «сражались много столетий». Я надеюсь, что это скоро закончится», - сказал он журналистам.

В ночь на 7 мая армия Индии объявила о начале операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Как уточнили в индийском Минобороны, нанесены удары по девяти объектам, откуда, во версии индийской стороны планировались атаки на Индию. В ведомстве назвали действия военных «целенаправленными, взвешенными и не носящими эскалационного характера».

Переходу конфликта Индии и Пакистана в горячую фазу предшествовал теракт в Пахалгаме, расположенном в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир.