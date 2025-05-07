Пакистан закрыл свое воздушное пространство. Маршруты рейсов в ряд стран изменились

CentralAsia (CA) - Из-за закрытия воздушного пространства Пакистана на 48 часов рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы будут выполнены по другому маршруту, пишут СМИ.

Авиакомпания «Аэрофлот» в телеграм-канале сообщила, что самолет, выполнявший рейс SU232 Москва — Нью-Дели, приземлился в аэропорту Ташкента. После дозаправки и отдыха экипажа лайнер продолжит путь по альтернативному маршруту, предварительно в 13:00 мск 7 мая.

Рейс SU284 Москва — Пхукет вернулся в аэропорт вылета для замены экипажа и дозаправки. В 5 утра 7 мая он тоже направится в пункт назначения по другому маршруту в обход Пакистана.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов для всех внутренних и международных рейсов после того, как Индия нанесла удары по территории страны.

«Аэрофлот» сообщил, что на время действия ограничений все рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно будут выполняться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны. При этом продолжительность полета может вырасти на 1-2 часа.

В ночь на 7 мая Индия сообщила о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Нью-Дели назвал операцию ответом на теракт в городе Пахалгам в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир, когда в результате нападения вооруженных боевиков на туристов погибли 26 человек, еще десятки получили ранения.

Исламабад отверг причастность к произошедшему. Действия Индии Пакистан расценил как акт войны. По данным пакистанской стороны, в результате индийской атаки не менее восьми человек погибли и 35 ранены.

Пакистан нанес ответные удары. Телеканалы Samaa и Geo TV сообщили, что вооруженные силы страны поразили штаб бригады индийской армии и сбили два самолета Rafale ВВС Индии.

По данным Reuters, Нью-Дели проинформировал о начале операции Россию, США, Великобританию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп назвал боевые действия «позором», в ООН призвали стороны к сдержанности.