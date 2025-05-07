Индо-пакистанский конфликт: Как отреагировали мировые лидеры

- Азия и мир, политика
- 9:51, 07 мая 2025
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|Предыстория: Индия нанесла ракетные удары по Пакистану
CentralAsia (CA) - Индия заявила, что атаковала Пакистан утром в среду после теракта в Кашмире в прошлом месяце. Пакистан сообщил о восьми погибших и заявил, что реагирует на индийские удары.
Вот что заявили мировые лидеры о последних военных действиях между двумя странами, обладающими ядерным оружием:
Китай призывает Индию и Пакистан поставить мир и стабильность на первое место, сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай сожалеет о военных действиях Индии сегодня рано утром и обеспокоен текущим развитием событий, говорится в сообщении МИД КНР.
Президент США Дональд Трамп:
«Это позор. Только что услышал об этом. Думаю, люди знали, что что-то должно произойти, основываясь на небольшом прошлом. Они сражались долгое время. Они сражались много-много десятилетий. Я надеюсь, что это закончится очень быстро».
Госсекретарь США Марко Рубио
«Я внимательно слежу за ситуацией между Индией и Пакистаном. Я поддерживаю комментарии @POTUS, высказанные ранее сегодня, о том, что, как я надеюсь, это быстро закончится и что индийское и пакистанское руководство продолжит взаимодействовать с целью мирного урегулирования».
Генсек ООН Антониу Гутерриш:
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном».
Главный секретарь Кабмина Японии Есимаса Хаяси:
«В связи с террористическим актом, произошедшим в Кашмире 22 апреля, наша страна решительно осуждает подобные акты терроризма. Кроме того, мы выражаем серьезную обеспокоенность тем, что эта ситуация может привести к дальнейшим ответным ударам и перерасти в полномасштабный военный конфликт. Ради мира и стабильности в Южной Азии мы настоятельно призываем Индию и Пакистан проявлять сдержанность и стабилизировать ситуацию путем диалога».
Объединенные Арабские Эмираты призвали Индию и Пакистан «проявить сдержанность, снизить напряженность и избегать дальнейшей эскалации, которая может поставить под угрозу региональный и международный мир», говорится в заявлении заместителя премьер-министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.
«Его Высочество подтвердил, что дипломатия и диалог остаются наиболее эффективными средствами мирного разрешения кризисов и достижения общих стремлений стран к миру, стабильности и процветанию», — говорится в заявлении шейха.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал Индию и Пакистан не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования
«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряжённости между дружественными для нас странами — Индией и Пакистаном, являющимися членами Шанхайской организации сотрудничества. Призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность, не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования», - написал он на страничке в соцсетях.
Кыргызская Республика неизменно выступает за стабильность, безопасность и уважение международного права, отметил президент.