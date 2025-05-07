Индо-пакистанский конфликт: Как отреагировали мировые лидеры

CentralAsia (CA) - Индия заявила, что атаковала Пакистан утром в среду после теракта в Кашмире в прошлом месяце. Пакистан сообщил о восьми погибших и заявил, что реагирует на индийские удары.

Вот что заявили мировые лидеры о последних военных действиях между двумя странами, обладающими ядерным оружием:

Китай призывает Индию и Пакистан поставить мир и стабильность на первое место, сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай сожалеет о военных действиях Индии сегодня рано утром и обеспокоен текущим развитием событий, говорится в сообщении МИД КНР.

Президент США Дональд Трамп:

«Это позор. Только что услышал об этом. Думаю, люди знали, что что-то должно произойти, основываясь на небольшом прошлом. Они сражались долгое время. Они сражались много-много десятилетий. Я надеюсь, что это закончится очень быстро».

Госсекретарь США Марко Рубио

«Я внимательно слежу за ситуацией между Индией и Пакистаном. Я поддерживаю комментарии @POTUS, высказанные ранее сегодня, о том, что, как я надеюсь, это быстро закончится и что индийское и пакистанское руководство продолжит взаимодействовать с целью мирного урегулирования».

Генсек ООН Антониу Гутерриш:

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном».

Главный секретарь Кабмина Японии Есимаса Хаяси:

«В связи с террористическим актом, произошедшим в Кашмире 22 апреля, наша страна решительно осуждает подобные акты терроризма. Кроме того, мы выражаем серьезную обеспокоенность тем, что эта ситуация может привести к дальнейшим ответным ударам и перерасти в полномасштабный военный конфликт. Ради мира и стабильности в Южной Азии мы настоятельно призываем Индию и Пакистан проявлять сдержанность и стабилизировать ситуацию путем диалога».

Объединенные Арабские Эмираты призвали Индию и Пакистан «проявить сдержанность, снизить напряженность и избегать дальнейшей эскалации, которая может поставить под угрозу региональный и международный мир», говорится в заявлении заместителя премьер-министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.

«Его Высочество подтвердил, что дипломатия и диалог остаются наиболее эффективными средствами мирного разрешения кризисов и достижения общих стремлений стран к миру, стабильности и процветанию», — говорится в заявлении шейха.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал Индию и Пакистан не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования

«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряжённости между дружественными для нас странами — Индией и Пакистаном, являющимися членами Шанхайской организации сотрудничества. Призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность, не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования», - написал он на страничке в соцсетях.

Кыргызская Республика неизменно выступает за стабильность, безопасность и уважение международного права, отметил президент.